Microsoft Copilot v ameriškem kongresu nezaželen

Po poročanju spletišča Axios, osebje ameriškega kongresa ne more več uporabljati Microsoftovega CoPilota na napravah, ki jih je izdala vlada.

Glavna administrativna uradnica kongresa Catherine Szpindor je osebju sporočila, da je uporaba Microsoftovega umetno inteligentnega bota uradno prepovedana. Urad za kibernetsko varnost je umetno inteligenco iz Redmonda ocenil kot varnostno tveganje za uhajanje podatkov v neodobrene oblačne storitve. Čeprav osebju ne preprečujejo uporabe CoPilota na lastnih telefonih in prenosnikih, bo bot odslej blokiran na vseh napravah z operacijskim sistemom Windows, ki so v lasti kongresa. Prepoved sledi že uveljavljenemu omejevanju storitve ChatGPT, katere brezplačne različice v ameriškem kongresu ne smejo uporabljati že skoraj leto dni, medtem ko je plačljiva pod strožjim nadzorom zasebnosti še vedno dovoljena.

Podobno pot bodo ubrali tudi pri Microsoftu, kjer priznavajo potrebo vladnih služb po višjih varnostnih zahtevah. Lani so napovedali izdajo vladi prilagojenih orodij in storitev, vključno s storitvijo Azure OpenAI za klasificirane obremenitve in novo različico pomočnika Microsoft 365 Copilot. Prilagojena orodja in storitve bodo vključevala višje ravni varnosti, primernejše za ravnanje z občutljivimi podatki.