Microsoft Copilot for Security prihaja aprila

Microsoft Copilot for Security je nova naročniška varnostna storitev z uporabo umetne, ki bo lahko močno pomagala varnostnim inženirjem pri upravljanju različnih vidikov varnosti v informacijskih sistemih. Prihod orodja na prvi april je povsem naključen.

Microsoft je tehnologijo Copilot for Security najavil oktobra, tedaj pa so jo lahko preizkusili tudi prvi kandidati. Končna različica varnostne storitve zdaj zagotavlja generativno umetno inteligenco v dveh oblikah. Na voljo bo kot samostojen portal, ki ga bo mogoče integrirati z izdelki tretjih oseb, na voljo pa bo tudi kot vgradni dodatek v Microsoftovih izdelkih, kot so Sentinel, Defender XDR, Purview, Priva in Entra.

Novi varnostni kopilot temelji na GPT-4 in Microsoftovem lastniškemu modelu, specifičnem za varnost. Copilot for Security sprejema vnose od ljudi ali skriptov, posreduje besedilo skozi plast orkestracije, kontekstno plast in opcijske vtičnike aplikacij, nato pa vrne odgovor iz namenskega modela AI. Odgovori so lahko v obliki povzetka dokumenta, označevanja sumljivih dogodkov z modelom AI ali ustvarjanje priporočil za postopke oziroma krepitev varnostnih praks.

Novost prihaja na trg v časih, ko se težave zaradi nenehnih napadov na informacijske sisteme hitro kopičijo. Hitrost, obseg in prefinjenost napadov so se v zadnjem letu precej povečali. Microsoft v današnjih časih zaznava 4000 napadov z gesli na sekundo, kar je znatno več od okoli 600 napadov z gesli na sekundo pred komaj dvema letoma.

Letno že nekaj časa doživljamo 10-kratno povečanje napadov z lažno identiteto. Čas, ki ga napadalci potrebujejo za dostop do podatkov, se prav tako zmanjšuje. V povprečju traja 72 minut ali manj, da napadalec pridobi dostop do uporabnikovih podatkov.

Copilot for Security je zasnovan tako, da strankam in uporabnikom pomaga pri obrambi s strojno hitrostjo in pravočasno prestreže poskuse napadov, kar drugje marsikdaj zamudijo. Novo orodje s pridom uporablja tudi sam Microsoft interno, pri čemer so izmerili, da naloge opravi približno med 20 in 50 odstotkov hitreje od dosedanjih postopkov. Obenem je pomoč pri lajšanju težav zaradi pomanjkanja znanja in kadrov na področju varnosti, kar je globalna težava.

Microsoft se dobro zaveda pomena in učinkovitosti tovrstnega orodja, zato bo Copilot for Security na voljo le prek licenčnega modela s plačilom po uporabi, ki je povezan z naročnino Azure. Ob tem uvajajo novo obračunsko enoto, imenovano Security Compute Unit, ki bo predvidoma zaračunana po ceni 4 dolarjev na uro.