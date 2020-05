Microsoft Build 2020 in NTK na daljavo

Svetovna epidemija je med drugim seveda povzročila, da so bili praktično vsi pomembnejši javni dogodki v računalniški industriji odpovedani ali prestavljeni. Kdor je imel srečo, da ti niso bili načrtovani prav v trenutku vrhunca krize, se je uspel prilagoditi in je konference preselil v virtualno okolje. Sem sodi tudi Microsoft, ki je med prvimi svoje glavne dogodke organiziral prek interneta, povrh vsega brezplačno za vse, kar je močno povečalo interes strokovne javnosti.

Znanja in novosti željni slušatelji v Sloveniji pa niso dobili le enega, temveč kar dva osrednja dogodka: svetovno konferenco za razvijalce Microsoft Build in v naših krajih priljubljeno konferenco, ki so jo ob tej priliki poimenovali NT Remote. Slednja je skrajšana različica in nekakšna predhodnica prave konference NTK, ki je bila zaradi virusa prestavljena na November.

Pomanjkanje časa za pravo planiranje je botrovalo temu, da sta obe konferenci prirejeni v istih dnevih, kar je povzročalo prekrivanje tako udeležencev, kot vsebin. K sreči se prijavljeni slušatelji lahko odločijo za kasnejši ogled video posnetkov že pretečenih predavanj v živo. Menimo, da večini tak format povsem ustreza.

Za razliko od drugih dogodkov, kjer so virus in njim povezane tematike zasenčile vse ostalo dogajanje in novosti v računalniškem svetu, tako Build kot NT Remote v ospredje zopet postavljata tradicionalne računalniške teme, problematike in novosti. Kar je resnici na ljubo ob zasičenosti novic na temo epidemije skoraj osvežilno drugače.

Spomnimo se, da je Microsoft Build ena največjih svetovnih konferenc za razvijalce programske opreme. Seveda tiste, ki razvijajo za Microsoftove platforme, a ti so še naprej največja svetovna skupnost razvijalcev nasploh. Še več, zdi se, da se ta skupnost zopet povečuje, sploh po tem, ko je Microsoft v svoje vrste sprejel »tuje tehnologije«, kot so Linux, Kubernetes in druge.

V ospredju konference so predvsem tehnologije in izdelki, ki so ta hip najbolj priljubljeni med uporabniki, predvsem pa razvijalci. Sem sodijo oblačne storitve Azure, kjer Microsoft uspešno povečuje tržni delež, tako v primerjavi z vodilnim Amazonom, kot tudi ostalimi tekmeci. Po pričakovanjih je veliko govora o novosti s področja umetne inteligence, pa virtualizaciji aplikacij v kontejnerje, kar je oboje zopet močno povezano z oblakom.

Toda Microsoft je v prvo vrsto zopet postavil orodja, ki so zanimiva in pomembna za programerje. Visual Studio kot najbolj priljubljeno razvijalsko orodje, pa Githib kot največjo skupnost, okolje in pripomoček za programerje vseh vrst.

Zanimivo, da je Scott Hanselman, ki je v Microsoftu zadolžen za partnerje, med njimi seveda tudi razvijalce in je imel svoj govor takoj na začetku, tik za glavnim direktorjem Nadello, med prvimi novostmi predstavil Microsoftov napredek na Linux.

Verjeli ali ne, v kratkem bomo v okolju Windows 10 brez težav poganjali domala vse programe za Linux, tudi tiste z grafičnim uporabniškim vmesnikom. Na konferenci so prikazali prihajajoči komplet orodij Windows Subsystem for Linux 2, na kateremu so v okolju Windows brez težav zagnali slikarski program Gimp za Linux. Obenem pa Windows Package Manager, ki omogoča, da z nekaj ukazi najdemo in namestimo program za Linux (in Windows). Še več, nekatera znana orodja iz okolja Windows poznajo in delujejo v hibridnem okolju. Windows Explorer denimo po novem omogoča enoten dostop do datotečnega sistema Windows kot Linux. Za nameček so najavili dokončno različico terminala Windows Terminal 1.0 kot osrednje lupine za uporabo Linuxa na Windowsih. Ali se nam potemtakem obeta popolna združitev okolij Windows in Linux?

Veliko poudarka je bilo na novostih v Githubu, ki je dejansko postal osrednje vozliče za nove programske projekte po celem svetu. Najbolj zanimiva novost je storitev Codespaces, ki omogoča uporabo razvojnega okolja Visual Studio Code kar znotraj portala Github, zgolj z uporabo spletnega brskalnika. Razvojno okolje se torej seli v oblak.

Programerji kmalu ne bodo rabili zmogljivih računalnikov, saj bodo lahko procesno zahtevne naloge prepustili v oblaku. Če k temu dodamo možnost preprostega ustvarjanja novih virtualnih strojev, kontejnerjev in potrebne infrastrukture v oblaku (Azure), kmalu lokalno ne bomo rabili drugega kot preprost računalnik, na primer Chromebook ( 😊).

Toda Microsoft seveda ni pozabil na večino uporabnikov, ki še naprej domujejo v Oknih in si tam ustvarjajo okolje za učinkovito skupinsko delo. Na tem področju je seveda vroča tema orodje za skupinsko delo Teams, ki je v časih pandemije predstavljal enega od najbolj priljubljenih temeljev za delo na daljavo.

Kot smo že zapisali, Teams ni samo orodje za videkonference, temveč celovito orodje za organizacijo dela na daljavo. To dokazuje tudi najpomembnejša novost, ki so jo premierno prikazali na konferenci Build: Microsoft Lists. Gre za povsem novo orodje za upravljanje najrazličnejši seznamov, ki ga je moč povsem prilagoditi različnim vsebinam, deluje pa lahko kot samostojna aplikacija ali kot vsebinsko povezan dodatek znotraj okolja Teams.

Z njim lahko vodimo poljubne, tudi sorazmerno kompleksne sezname, kot so lahko posamični in skupinski spiski opravil, projektni načrti, organizacija dogodkov, spremljanje napak, vodenje evidence sredstev in tako dalje. Orodje Lists, ki postaja del paketa Microsoft 365 (doslej Office 365) je povsem združljivo s podobnim orodjem iz portalov SharePoint, omogočil bo povezavo z orodji za vodenje opravil (Microsoft To Do, Outlook Taksks), sezname bomo lahko uvozili tudi iz tabel v Excelu.

Program omogoča izdelavo različnih , tudi prilagodljivih pogledov na podatke, možnost ustvarjanja filtrov, predvsem pa prilagodljivih delovnih tokov (workflows) na osnovi pravil. To seveda ni prvič, da se je Microsoft zagnal na občutljivo področje upravljanja opravil in nalog, vendar je videti, da je Lists morda najbolj obetavna alternativa dosedanjim orodjem in poizkusom. Več sredi poletja, ko bo orodje dostopno prvim preizkuševalcem, kmalu za tem pa tudi uporabnikom.

Omenjene novosti pa so le prve izmed novosti, ki jih je Microsoft razkril javnosti. Ker konference še trajajo, bomo o ostalih novostih poročali v naslednjih novicah.

plshQSoe_OY