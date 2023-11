Microsoft bo z igrami prvič zaslužil več kot Sony

Microsoft bo s prevzemom podjetja Activision Blizzard z zaslužkom od iger prvič v zgodovini prehitel večnega tekmeca.

Po mesecih pogajanj z regulatorji se je Microsoftov nakup Activision Blizzarda, znanega založnika igre Call of Duty, v vrednosti 69 milijard dolarjev oktobra končno zaključil. In videti je, da bo kmalu prinesel prve rezultate! Po podatkih podjetja Newzoo sta Microsoft in Activision od januarja do junija letošnjega leta skupaj ustvarila 10,4 milijarde ameriških dolarjev prihodkov od iger, kar je precej več od Sonyjevih osmih milijard. Če bi se prevzem končal lani, kot je bilo sprva mišljeno, bi Microsoft svojega tekmeca že prehitel.

Microsoft ima zdaj močnejši nabor mobilnih iger, vključno z novo pridobitvijo Candy Crush Saga, ki je tretja najbolj donosna mobilna igra na svetu v letu 2023. Mobilne igre so ključne, saj predstavljajo skoraj polovico celotnega trga iger, konzole in računalniki pa 29 % in 21 %. Microsoft v prihodnjem letu načrtuje lansiranje lastne trgovine z igrami za mobilne naprave, ki bo izdatno podprta z Activisionovimi igrami. Sony še vedno prevladuje na trgu, vendar je Microsoft s konzolami Xbox Series S in X začel pridobivati tržni delež po vsem svetu. Prihodki Activision Blizzarda so se v prvi polovici leta povečali za 35,5 %, kar je največja rast med prvimi desetimi podjetji za igre po analizi Newzoo. Microsoft pričakuje 50-odstotno povečanje prihodkov od iger v naslednjem četrtletju zaradi združenega prihodka z Activisionom.