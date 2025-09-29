Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 29.9.2025 05:00

Microsoft bo v EU še leto dni brezplačno podpiral Windows 10!

Microsoft je po enoletnem strašenju obrnil ploščo in v za evropske uporabnike napovedal še eno leto brezplačne podpore. Zanjo ne bo nobenih pogojev, preprosto se bo možno brezplačno pridružiti programu ESU (Extended Security Updates) in do oktobra 2026 prejemati brezplačne varnostne posodobitve.

Doslej je Microsoft vztrajal, da bo triletna podpora prek ESU plačljiva. Vmes se je nekoliko omehčal in ponudil enoletno brezplačno ESU, če bodo uporabniki vključili varnostno kopiranje podatkov v oblak. Sedaj pa so v širši Evropi (celoten evropski gospodarski prostor) stopili še korak nazaj.

Uradnega razloga niso navedli, neuradno pa je to posledica pritiska evropskih potrošniških organizacij in groženj, da bodo v nasprotnem postopku sprožile postopke zaradi domnevnih kršitev evropske uredbe o digitalnih trgih (DMA). ESU bo vključeval le varnostne popravke, ne bo pa nobenih novih funkcij. Formalna pridružitev ESU bo nujna, to pa lahko storitve v nastavitvah Windows Updates.

