Objavljeno: 19.8.2025 07:00

Microsoft bo ukinil popuste za velike naročnine

S 1. novembrom bo Microsoft spremenil cene licenc za poslovne uporabnike, ki so imeli doslej različne stopnje popusta zaradi svoje velikosti. Posebne popuste bodo ukinili, vse uporabnike pa bodo razvrstili v isti nivo (level A), kjer bodo cene enake, kot so oglaševane na spletnih straneh.

Doslej so se glede na število licenc kupci uvrščali v nivoje od A do D, kar je lahko prineslo do 12 odstotkov popusta. Obstoječih pogodb ne bodo spreminjali, bodo pa nove stranke in pa obstoječe stranke ob sklenitvi novih pogodb dobile nove pogoje. Gre za pogodbe Enterprise Agreement (EA) in Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), ki nudijo storitve Microsoft 365, Dynamics 365, Windows 365 in podobno, ki tečejo v oblaku (Online Services). Kdor jih poganja na lastni infrastrukturi, ne bo občutil nobenih sprememb. Izvzete so tudi izobraževalne institucije.

Kot glavni razlog Microsoft navaja konsistentnost in transparentnost.

Microsoft