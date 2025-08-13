Objavljeno: 13.8.2025 05:00

Microsoft bo ukinil enoto GitHub

Ko je Microsoft leta 2018 prevzel GitHub, se ni nič bistvenega spremenilo, saj je ostal samostojna enota z istim direktorjem. A Thomas Dohmke, ki je od leta 2021čas vodil GitHub, je napovedal odhod iz podjetja, saj ima druge podjetniške cilje. Microsoft zamenjave ne bo iskal.

To pomeni, da GitHub ne bo obstal kot povsem samostojna enota s svojim direktorjem. Namesto tega bodo GitHub priključili v skupino CoreAI. Dohmke bo na položaju ostal do konca leta, v tem času pa bo dokončal reorganizacijo. Zaposleni v oddelku GitHub bodo razporejeni v več skupin s svojimi vodji.

GitHub je sprva vodil utanovitelj Nat Ffriedman, ki je leta 2021 zapustil podjetje. Do leta 2018 je bilo podjetje njegovo, nato pa ga je Microsoft kupil za 7,5 milijarde dolarjev, kar je bil eden večjih nakupov, ne pa največji.

Da bo GitHub postal del enote CoreAI, je logično. Microsoft je že sedaj vanj vgradil Copilot, ki se je sproti izboljševal. V GitHub je dodajal več jezikovnih modelov in agentov. Ob tem Microsoft dodaja, da je za končne uporabnike notranja organiziranost nepomembna. Res je, da je Dohmke že sedaj odgovarjal Julii Liuson, ki je bila neposredno podrejena vodju CoreAi Jayu Parikhu.