Objavljeno: 1.3.2024 06:00

Microsoft bo odpravil najbolj nadležno stvar v operacijskem sistemu Windows

Microsoft za naslednjo večjo nadgradnjo Windows 11 načrtuje uporabo tehnologije, ki bo omogočala posodabljanje operacijskega sistema brez ponovnega zagona računalnika.

Microsoftovo navidezno okolje Windows Server Datacenter: Azure Edition omogoča posodobitev operacijskega sistema brez ponovnega zagona. Tehnologija nemotenega posodabljanja (ang. hotpatching) tako izboljša uporabniško izkušnjo in odpravlja veliko hibo Microsoftovih operacijskih sistemov. Tovrstna uslužnost je trenutno omejena na virtualne računalnike na strežnikih Azure, a v Redmodu bi jo kmalu radi ponudili sleherniku. Microsoft načrtuje uporabo tehnologije nemotenega posodabljanja v operacijskem sistemu Windows 11 na računalnikih x86 in x64 s posodobitvijo 24H2, ki pride sredi letošnjega leta, medtem ko bodo morali uporabniki naprav ARM počakati do 2025.