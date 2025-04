Objavljeno: 2.4.2025 05:00

Microsoft bo na daljavo posodabljal zataknjene računalnike

Lani se je svet skoraj ustavil, ker so zaradi spodletele posodobitve programa Crowdstrike Falcon računalniki obtičali, dokler jih niso administratorji ročno popravili. Microsoft, čeprav nič dolžan in nič kriv, je sedaj pripravil rešitev, ki bo preprečila tovrstne probleme v prihodnosti. Računalnike, ki obtičijo v neuspelem zagonu (boot loop) bo posodabljal na daljavo.

Zamisel se sliši neverjetna, a je povsem izvedljiva. Gre za orodje Quick Machine Recovery, ki je del iniciative za odpornost sistema (Windows Resiliency Initiative). Ko se računalnik ne more uspešno zagnati, običajno obtiči v okolju Windows RE (Recovery Environment). Tam lahko izkušeni administrator pogosto reši težavo, a to terja fizični pristop do računalnika.

Novo orodje pa bo postalo del Windows RE. Če se bo sistem znašel v takšnem stanju, se bo Windows RE povezal v internet in Microsoftu poslal informacijo o težavi. Če bo ta posledica kakšne čudne posodobitve ali bo kakšen drugi razlog omogočal odpravo na daljavo, se bo to zgodilo. Novo orodje je za zdaj del predoglednih inačic v programu Windows Insider Preview Beta Channel. Če bi lani ta možnost obstajala, bi naprave same odstranile problematični Crowdstrikov gonilnik in se uspešno ponovno zagnale.