Microsoft bo julija odnamestil predvajalnik Flash na vašem računalniku

Pisali smo že o tem, da je predvajalnik Flash, nekoč najbolj priljubljen način »obogatenja« spletnih strani, mrtev. Že leta 2017 se je Adobe, v sodelovanju s partnerji, odločil, da bo tehnologijo nehal podpirati in jo sčasoma ukinil.

Ker so Flash že nehali podpirati spletni brskalniki, je danes uporabnost jezika Flash že bolj ali manj na ničli, pa vendar, verjetno ima podporo zanj kar nekaj osebnih računalnikov še vedno nameščeno.

To se bo spremenilo z junijem, ko bo Microsoft uporabnikom Windows 10 ponudil popravek KB4577586, ki ima pomenljivo ime »Update for Removal of Adobe Flash Player«. Junija bodo popravek lahko namestili sodelujoči v Microsoftovem programu Preview, v juliju pa bo popravek postal obvezen za vse uporabnike.

Prvi, ki je odrekel podporo Flashu je bil Applov šef Steve Jobs, ki tehnologije zaradi hroščatosti in potratnosti nikoli ni prepustil na iPhone in iPade.