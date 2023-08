Microsoft Azure AD se zdaj imenuje Microsoft Entra ID

Microsoft je sredi poletja preimenoval svoj oblačni avtorizacijski sistem, doslej znan kot Azure ID, v storitev z novim imenom Microsoft Entra ID. S tehnične in komercialne plati ni večjih sprememb, se pa je Entra ID dokončno uvrstil v družino storitev za upravljanje varnosti in identiteti Microsoft Entra, ki so jo prvič predstavili pred letom dni. Poleg novega imena za Azure ID je Microsoft vzporedno predstavil tudi dve novi storitvi Microsoft Entra Internet Access in Microsoft Entra Private Access.

S tem Entra ID tudi v imenovanju prekinja povezavo z izvorno tehnologijo, imeniškim sistemom Microsoft Active Directory (AD), ki je nastala leta 2000 in je bila ustvarjena za povsem drugačno okolje in potrebe. Kot vemo, je AD namenjen upravljanju avtorizacij in varnosti lokalnih sistemov, predvsem strežniških operacijskih sistemih Windows.

Ko je Microsoft pred leti predstavil oblačni sistem Azure, se je odločil, da bo avtorizacijski sistem poimenoval Azure ID, s čimer je vsebinsko vzpostavil analogijo med konceptom lokalne avtorizacije objektov, tedaj že uveljavljeni tehnologiji Active Directory in vodenjem avtorizacij ter avtentikacij v oblaku. V resnici pa je Azure AD precej drugačna storitev kot še vedno obstoječi lokalni AD, čeprav se oba dopolnjujeta in sta v nekaterih točkah združljiva (recimo pri izmenjavi identitet in avtorizacij).

Preimenovanje storitev v Entra ID najbrž pomeni novo obdobje v življenju oblačnih storitev Azure in prekinitev povezave z okoljem Windows. Najbrž gre tudi za nastavek za nadaljnje spremembe, ki bodo sledile v prihodnjih letih. Obenem verjetno olajša pozicioniranje in trženje storitve v hibridnih okoljih, kjer je Azure le eden od gradnikov in okolje Windows, ter njegov AD predstavljata prej moteči element kot korist.

Družino Entra tako zdaj tvorijo storitve za omrežni dostop (doslej znana bolj pod kraticami VPN), storitve za upravljanje identitet in upravljanje dostopa v oblaku in na internetnem obdobju, kot tudi nekatere nove identitete, kot je na primer Microsoft Workload ID, ki identificira dinamično alocirana bremena v oblaku.