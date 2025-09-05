Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 5.9.2025 07:00 | Teme: baze podatkov, odprta koda, microsoft

Microsoft, AWS in Google poenoteno podprli DocumentDB pod okriljem Linux Foundation

Microsoft je preselil svoj odprtokodni projekt DocumentDB pod okrilje organizacije Linux Foundation, kar je sprožilo neobičajno enotnost v oblaku: tako Amazon Web Services (AWS) kot Google Cloud so javno podprli nadaljnji razvoj v okvirih nevtralne, odprte infrastrukture.

Projekt DocumentDB se je začel v letu 2024 kot niz razširitev za PostgreSQL, namenjenih podpori BSON podatkom (binary encoded Javascript Object Notation (JSON)) in dokumentnemu poizvedovanju. Zdaj je polnopravna odprtokodna dokumentna baza na osnovi PostgreSQL, licencirana pod licenco MIT in združljiva z uveljavljenimi dokumentnimi bazami, MongoDB. Po navedbah Linux Foundation ima projekt že skoraj 2.000 zvezdic na GitHubu in številne prispevke skupnosti.

Ker je DocumentDB zgrajen na PostgreSQL, je podedoval podeduje značilnost ACIDi, robustno replikacijo, zanesljiva orodja za upravljanje ter širok ekosistem za nadzor in varnostne kopije. Hkrati ponuja BSON podporo, dokumentno iskanje in indeksiranje ter združljivost z MongoDB API-jem.

DocumentDB v okviru Linux Foundation s podporo tehnoloških velikanov odpira nova ero odprtega, standardiziranega pristopa k dokumentnim bazam. Zanimivo bo spremljati, kako se bo izdelek razvijal v prihodnje, saj utegne postati temelj dokumentnih baz v oblaku.

