Objavljeno: 13.10.2023 07:00

Microsoft ameriški davkariji dolguje 29 milijard dolarjev

Ameriška davčna uprava je Microsoftu poslala prijazno pismo, v katerem so ga opomnili, da dolguje 28,9 milijarde dolarjev davkov. Zaostali davki izvirajo iz dogajanja v letih 2004-2013, ko je Microsoft premikal dobičke med različnimi državami in jurisdikcijami. To ni nič posebnega zanj, saj različne shema izogibanja davkom uporabljajo vse multinacionalke.

Končni cilj je znižati davčno osnovo tako, da se večina stroškov prikaže v državah z visoko obdavčitvijo, dobičke pa se prestavi v povezane subjekte v državah z nizko davčno stopnjo. V preteklosti so v Evropi uporabljali dvojni nizozemsko-irski sendvič, v ZDA pa predvsem otoške davčne oaze, kakršna so Bermudi. Navadno smo terjanje zaostalih ali zamolčanih davkov vajeni iz EU, a v ZDA niso nič manj strogi. Microsoftu je to pot na tnalu IRS.

Veliko lukenj so do danes že zakrpali, ne pa vseh. Prav tako počasi prihajajo tudi računi za nazaj, kakršen je Microsoftov. V Redmondu sicer trdijo, da so 10 milijard dolarjev od tega zneska že plačali, zato da izračun ameriške davčne uprave ni pravilen. Zato se bodo pritožili.