Objavljeno: 5.12.2025 05:00

Micron ukinja proizvodnjo pomnilniških čipov Crucial za domače uporabnike

Proizvajalec pomnilnika Micron je sporočil, da bodo prihodnje leto upokojili znamko Crucial, pod katero domačim uporabnikom prodajajo pomnilnik. O razlogih niso ovinkarili, temveč so neposredno zapisali, da ta segment zapuščajo zaradi preusmeritve k večjim in strateškim strankam v hitreje rastočih segmentih. Povedano drugače: povpraševanje sestavljavcev podatkovnih centrov in umetne inteligence je tako veliko, njihovi žepi pa dovolj globoki, da povsem zasenčijo cenovno občutljive domače uporabnike.

Poslovni direktor Microna Sumit Sadana pojasnjuje, da je rast v segmentu umetne inteligence povzročila ogromno povečanje povpraševanja. Odločitev o ukinitvi znamke Crucial naj bi bila težka, a nujna. Vsekakor je bila zelo dobičkonosna, lahko dodamo.

Micron zagotavlja, da bodo spoštovali garancijske zahtevke za obstoječe izdelke. Prodajo novih izdelkov bodo ustavili konec februarja prihodnje leto. Prav tako bo še vedno mogoče kupiti druge Micronove čipe, namenjene poslovnim uporabnikom.

Nore razmere na trgu pomnilnika se še stopnjujejo. Cene modulov so za končne uporabnike v primerjavi z razmerami pred štirimi meseci tudi do štirikrat višje. Proizvajalci kapacitete preusmerjajo v proizvodnjo čipov HBM za grafične čipe Nvidie in AMD, ki prav tako potrebujejo pomnilniške module. Dobavni roki so poskočili v nebo.