Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 5.12.2025 05:00

Micron ukinja proizvodnjo pomnilniških čipov Crucial za domače uporabnike

Proizvajalec pomnilnika Micron je sporočil, da bodo prihodnje leto upokojili znamko Crucial, pod katero domačim uporabnikom prodajajo pomnilnik. O razlogih niso ovinkarili, temveč so neposredno zapisali, da ta segment zapuščajo zaradi preusmeritve k večjim in strateškim strankam v hitreje rastočih segmentih. Povedano drugače: povpraševanje sestavljavcev podatkovnih centrov in umetne inteligence je tako veliko, njihovi žepi pa dovolj globoki, da povsem zasenčijo cenovno občutljive domače uporabnike.

Poslovni direktor Microna Sumit Sadana pojasnjuje, da je rast v segmentu umetne inteligence povzročila ogromno povečanje povpraševanja. Odločitev o ukinitvi znamke Crucial naj bi bila težka, a nujna. Vsekakor je bila zelo dobičkonosna, lahko dodamo.

Micron zagotavlja, da bodo spoštovali garancijske zahtevke za obstoječe izdelke. Prodajo novih izdelkov bodo ustavili konec februarja prihodnje leto. Prav tako bo še vedno mogoče kupiti druge Micronove čipe, namenjene poslovnim uporabnikom.

Nore razmere na trgu pomnilnika se še stopnjujejo. Cene modulov so za končne uporabnike v primerjavi z razmerami pred štirimi meseci tudi do štirikrat višje. Proizvajalci kapacitete preusmerjajo v proizvodnjo čipov HBM za grafične čipe Nvidie in AMD, ki prav tako potrebujejo pomnilniške module. Dobavni roki so poskočili v nebo.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji