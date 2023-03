Metin štiriletni načrt za AR/VR

Med notranjo predstavitvijo oddelka Reality Labs so pri Meti predstavili razvojni načrt za AR in VR tehnologije prihodnjih nekaj let.

Podjetje načrtuje tri nova očala VR Quest, leta 2027 pa tudi očala AR. Prvi model bo novi Quest 3 ki se ga pričakuje še letos. Ta očala naj bi bila dvakrat tanjša od obstoječih Quest 2, hkrati naj bi bila strojno dvakrat zmogljivejša, bo pa tudi cena nekoliko višja (Quest 2 velja okoli 400 dolarjev). Tako kot pred kratkim napovedan model Quest Pro bo tudi model Quest 3 imel vgrajene kamere, s katerim bo ponudil možnost AR, torej izboljšano resničnost. Skupaj s tem modelom naj bi predstavili tudi 41 novih aplikacij in iger VR.

Prihodnje leto naj bi predstavili še cenejša očala VR, trenutno znana pod kodnim imenom Ventura (nekakšen »Quest Light«). Zmogljivejši model, postavljen v najdražji razred, pa naj bi prišel šele leta 2024. Vodilni sicer priznavajo, da imajo težave pri udejstvovanju novih uporabnikov – preprosto povedano se uporabniki prehitro naveličajo VRja in preživijo premalo časa v metaverzumu. Med cilji je tako tudi lažje deljenje VR vsebin na druge platforme in prenova trgovine z aplikacijami Quest Store za večjo dinamičnost vsebin, tudi s promocijami aplikacij uporabnikom.

Še zanimivejša pa je novica o prihajajočih očalih AR. Gre za očala, ki naj bi nekega dne nadomestila pametne telefone. Zuckerberg je to tehnologijo označil za »sveti gral« prihodnosti, ki bo »na novo definirala naš odnos s tehnologijo«. Naj bi šlo za navzven povsem navadna očala, na katera bi se projecirala slika – vse, kar sicer danes gledamo na telefonih. Za upravljanje takih očal pa razvijajo nekakšne ure, ki bi za upravljanje imele »nevronski vmesnik«, torej bi očala krmilili s prstnimi gestami, podobno, kot to počnemo na današnjih zaslonih na dotik. S časom bi tak vmesnik omogočal tipkanje na virtualni tipkovnici.