novice
Objavljeno: 28.8.2025 05:00

Metin laboratorij za superinteligenco zvezdniki zapuščajo po manj kot mesecu dni

Niti dva meseca še nista minila od velikopoteznega novačenja strokovnjakov za umetno inteligenco, ki jim je Meta ponujala devetmestne zneske, pa so prvi že začeli odhajati. Iz novoustanovljenega laboratorija za superinteligenco sta dva strokovnjaka že odšla nazaj k OpenAI po manj kot mesecu dni, še vsaj eden pa je odšel drugam.

Avi Verma je pred tem delal za OpenAI, enako velja za Ethana Knighta. Nekoliko dlje je zdržal Rishabh Agarwal, ki je v Meto prestopil iz xAI aprila letos, a tudi ta odhaja, neuradno nazaj v Kanado. Zapisal je, da odločitev ni bila lahka, a da se je po sedmih letih dela za Google Brain, DeepMind in Meto naposled odločil za drugo smer. Kam točno bo šel, ni razkril.

Meto pa zapušča tudi Chaya Nayak, ki po desetletju v podjetju s položaja direktorja produktov generativne umetne prestopa v OpenAI. Vse to kaže, da so razmere v Meta Superintelligence Labs zahtevnejše od pričakovanj. Zuckerberg je kadre vabil z astronomskimi bonusi, a to ni dovolj, da bi jih zadržal. Neuradno so zaposleni v Meti nezadovoljni z birokracijo in stalnimi reorganizacijami.

Morda je tudi zato Meta v začetku avgusta napovedala moratorij na zaposlovanje. Naval je bil prevelik, kaos preobsežen.

 

  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
  • <span><span>Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile</span></span>

    Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile

    Preiskava portala 404 Media je razkrila črni trg programske opreme, ki omogoča, da se priljubljena naprava Flipper Zero spremeni v orodje za odklepanje vozil različnih proizvajalcev.

    novice
    Objavljeno: 22.8.2025 13:15
  • Nove vrste dron

    Nove vrste dron

    Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje. 

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 10:00
  • <span><span>Unreal Engine v avtomobilih Tesla</span></span>

    Unreal Engine v avtomobilih Tesla

    Vse kaže, da Tesla pripravlja pomembno vizualno nadgradnjo sistemov, kot sta Autopilot in Full Self-Driving.

    novice
    Objavljeno: 15.8.2025 10:00
  • Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds, izumitelj in še vedno glavni skrbnik Linuxa, je vedno slovel kot vzkipljiv človek, zato tudi njegov zadnji izbruh ni zelo presenetljiv. Ob pripravi nove verzije jedra 6.17 jih je pošteno napel Palmerju Dabbeltu, ki je predložil kopico popravkov za RISC-V. Torvalds je, milo rečeno, ponorel.

    novice
    Objavljeno: 14.8.2025 05:00
  • Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Raziskovalci z MIT-a so uporabili generativno umetno inteligenco, da bi našli nove kandidate za antibiotike. Preverili so 36 milijonov različnih spojin, med njimi tudi takšne, ki sploh še niso nikoli obstajale. Med 24 najobetavnejšimi kandidati, ki so jih tudi sintetizirali in preizkusili, jih je sedem izkazalo aktivnost kot antibiotiki. Dva sta bila v miškah učinkovita proti okužbam gonoreji in MRSA.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 05:00
September 2025
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

