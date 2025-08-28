Objavljeno: 28.8.2025 05:00

Metin laboratorij za superinteligenco zvezdniki zapuščajo po manj kot mesecu dni

Niti dva meseca še nista minila od velikopoteznega novačenja strokovnjakov za umetno inteligenco, ki jim je Meta ponujala devetmestne zneske, pa so prvi že začeli odhajati. Iz novoustanovljenega laboratorija za superinteligenco sta dva strokovnjaka že odšla nazaj k OpenAI po manj kot mesecu dni, še vsaj eden pa je odšel drugam.

Avi Verma je pred tem delal za OpenAI, enako velja za Ethana Knighta. Nekoliko dlje je zdržal Rishabh Agarwal, ki je v Meto prestopil iz xAI aprila letos, a tudi ta odhaja, neuradno nazaj v Kanado. Zapisal je, da odločitev ni bila lahka, a da se je po sedmih letih dela za Google Brain, DeepMind in Meto naposled odločil za drugo smer. Kam točno bo šel, ni razkril.

Meto pa zapušča tudi Chaya Nayak, ki po desetletju v podjetju s položaja direktorja produktov generativne umetne prestopa v OpenAI. Vse to kaže, da so razmere v Meta Superintelligence Labs zahtevnejše od pričakovanj. Zuckerberg je kadre vabil z astronomskimi bonusi, a to ni dovolj, da bi jih zadržal. Neuradno so zaposleni v Meti nezadovoljni z birokracijo in stalnimi reorganizacijami.

Morda je tudi zato Meta v začetku avgusta napovedala moratorij na zaposlovanje. Naval je bil prevelik, kaos preobsežen.