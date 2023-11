Meteor Lake sestavljavce prenosnikov razočaral, AMD si mane roke

Ko je Intel pred dvema mesecema napovedal novo generacijo procesorjev za prenosne računalnike Meteor Lake, je imel velika pričakovanja. Spremembe so korenite, konec je zaporednega štetja generacije, konec je monolitnih jeder in oznak i3-i9. A rezultati so manj kot navdušujoči, saj sestavljavci računalnikov čedalje raje posegajo po konkurenci. AMD si ob tem seveda mane roke.

Izboljšave so preskromne, da bi se sestavljavci računalnikov ukvarjali s posodobitvami svojih linij prenosnikov. Druga težava je dobavljivost, ki je sicer obljubljena decembra, a v skromnih količinah. Množična dosegljivost pride januarja, ko bo za božično-novoletno nakupovalno sezono že prepozno. To predstavlja odlično priložnost za AMD, ki ima na voljo modele Ryzen 8000U/H. Sestavljavci računalnikov (OEM) jih radi vgrajujejo v nove izdelke.

Intel je priznal, da so se procesorji Meteor Lake odrezali slabše, kot so partnerji pričakovali. Bolj neposredno to pomeni, da niso skoraj nič hitrejši od Raptor Lake. To ne pomeni, da so slabi procesorji, ampak da niso nič boljši od starejše generacije – ki jo že imamo. Zato bo v novih prenosnikih več AMD-jevih procesorjev.