Objavljeno: 6.12.2022 07:00

Meta zagrozila, da bo v ZDA prepovedala deljenje medijskih vsebin

Vse več držav po svetu meni, da družbena omrežja, predvsem Facebook, postajajo novi lokalni mediji in da jih morajo države tako tudi obravnavati. Po mnenju Evropske Unije, Avstralije in sedaj ZDA je Facebook tisti posrednik, ki služi z novicami medijskih hiš, ki jih na platformo objavljajo uporabniki, za to pa ne prispeva ničesar.

V Evropski Uniji denimo se mora(m)o denimo medijske hiše posebej strinjati, da Facebook ob povezavah naših spletnih strani, ki jih uporabniki Facebooka objavljajo na tej platformi, prikaže tudi fotografijo in kratek izvleček novice. Sicer je objavljena le sama gola povezava URL. To je posledica evropske direktive EUCD (The European Union Copyright Directive), ki se jo je Meta preventivno odločila izvajati še nekoliko bolj strogo, kot je zapisana. Bržkone zato, da ne bi imela takih težav, kot so se zgodile v Avstraliji.

Tam je država zahtevala, da Facebook medijskim hišam plačuje za medijske vsebine, ki jih uporabniki pripenjajo v svoje objave. Facebook (Meta) je bil najprej vehementno proti, češ da država ne razume, kako deluje moderna medijska krajina in da Facebook medijskim hišam le širi dostop do svojih bralcev. Spor je šel tako daleč, da je Facebook celo prepovedal (odstranjeval) vse spletne povezave do avstralskih medijskih hiš, ki so jih uporabniki hoteli objaviti. Ker je bil algoritem pri tem površen in je za nekaj časa blokiral dostop tudi do skupin, ki se družijo okoli športa, skupin o covidu, političnih, dobrodelnih itd., je bil odziv prebivalstva silovit. Facebook pa je popustil in s posameznimi medijskimi hišami dejansko sklenil dogovor o sofinanciranju.

Podobna zgodba se sedaj ponavlja v ZDA. Senatorka Amy Klobuchar je namreč v postopek v Kongresu vložila predlog zakonodaje Journalism Competition and Preservation Act (JCPA), ki ima široko večstrankarsko podporo in bo bržkone sprejet. In se glasi podobno kot evropska in avstralska sorodnika – medijskim hišam bo dala veliko moč pri pogajanjih o finančnem prispevku za medijske vsebine, ki se delijo na družbenih omrežjih. Zgodba se ponavlja tudi v drugi smeri – Meta je zagrozila, da bo v ZDA prepovedala deljenje medijskih vsebin na Facebooku. Meta vztraja, da zakonodajalci ne razumejo medijske krajine in da Facebook medijskim hišam le pomaga pri doseganju svojih bralcev. Poleg tega naj bi medijske vsebine predstavljale le 4 % vseh vsebin, ki jih ob obisku Facebooka vidijo uporabniki. Medijske hiše po drugi strani menijo, da Meta z oglaševanjem, ki je uspešno tudi zaradi njihovih medijskih vsebin, služi zelo velike vsote, medtem ko imajo medijske hiše hude finančne težave.

Grožnjo o prepovedi deljenja medijskih vsebin nekateri vidijo kot poskus izsiljevanja Kongresa in kot le še dodaten dokaz, da so družbena omrežja in velike tehnološke družbe (»Big Tech«) s svojimi monopoli grožnja svetovnim demokracijam.