Objavljeno: 20.2.2023 10:00

Meta uvaja plačljivo naročnino

Podjetje Meta je v nedeljo uvedlo plačljivo naročnino Meta Verified za družbena medija Facebook in Instagram, ker poslovni model s prodajo oglasov ne prinaša dovolj dobička. Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg je sporočil, da bo za nekaj podobnega, kot je že uvedel Twitter, treba plačati 12 dolarjev na mesec.

Gre za potrjevanje pristnosti računa uporabnika. »Namen te nove funkcije je povečati verodostojnost in varnost naših storitev,« je na Facebooku in Instagramu sporočil Zuckerberg in razložil, da bo cena na spletu 11,99 dolarja (11,18 evra), na sistemu iOS ali android pa 14,99 dolarja (14,11 evra) na mesec.

Meta s preverjenimi računi bo na spletu cenejša kot pri mobilnih aplikacijah zaradi provizij, ki jih vzameta Apple za iPhone ali Google za pametne telefone, ki jih upravlja njegov sistem Android.

Meta Verified začenja delovati v Avstraliji in Novi Zelandiji, nato bo prišla na trge v ZDA in drugje po svetu. Naročniki bodo dobili značko, ki bo potrjevala, da je bil njihov račun preverjen z uradnim osebnim dokumentom.

Tisti, ki plačajo, naj bi dobili tudi dodatno zaščito podatkov, neposreden dostop do podpore in večjo prepoznavnost. Storitev bo namenjena predvsem ustvarjalcem vsebin, ki želijo razširiti svojo prisotnost na platformah. Na voljo bo le starejšim od 18 let, saj drugi uradnega dokumenta večinoma še niti nimajo.

Tisti, ki ne bodo hoteli plačati, bodo imeli svoj račun še naprej tak, kot je, ali pa se bodo poslovili z ene ali obeh družbenih strani.

Podobni poskusi Elona Muska s Twitterjem niso šli gladko. Prišlo je do nerodnega izbruha lažnih računov, ki so prestrašili oglaševalce in vzbudili dvom o prihodnosti spletnega medija.

Facebook je pomagal vzpostaviti prevladujoči model velikih platform na internetu, po katerem imajo uporabniki koristi od brezplačnih storitev, ki zbirajo njihove podatke za prodajo prilagojenega oglasnega prostora. Ta model je podjetju, skupaj z drugimi oglaševalskimi velikani, kot je Google, prinesel na desetine milijard dolarjev na leto.

Facebookova domača stran je dolga leta ponosno razglašala, da je uporaba brezplačna in vedno bo brezplačna. Leta 2019 je Facebook nehal govoriti o brezplačnosti, ki to nikoli ni bila, saj je podjetje tržilo zasebne podatke uporabnikov brez njihovega privoljenja ali zavedanja.

Meta je leta 2022 - prvič odkar je leta 2012 uvrstila svoje delnice na borzo, takrat še kot Facebook - doživela padec prihodkov od oglaševanja. Problem je tudi v večji zaščiti zasebnih podatkov, s čimer Apple in velika tehnološka podjetja z njimi več ne morejo zlorabljati zasebnih podatkov za dobiček.

Meta je novembra napovedala, da bo odpustila 11.000 zaposlenih ali 13 odstotkov delovne sile, kar je največje zmanjšanje števila delavcev v zgodovini podjetja.

STA