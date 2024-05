Meta ukinja Workspace

Družba Meta je napovedala, da bo do avgusta 2025 ukinila storitevWorkplace, svojo platformo za poslovno skupinkso sodelovanje. Workplace, ki je bil lansiran leta 2016 z namenom konkuriranja orodjem, kot sta Slack in Teams, je sprva pridobil pozornost z vidnimi strankami, kot so Starbucks, Walmart in Spotify, ter do maja 2021 dosegel 7 milijonov naročnikov. Kljub temu platformi ni uspelo vzdrževati potrebno rast in doseči pričakovanih prihodkov.

Ukinitev bo Meti omogočila preusmeritev virov v prioritete na področjih umetne inteligence (AI) in tehnologij metaverse, za katere podjetje verjame, da so prihodnost v delovnih procesih. Da bi pomagali strankam pri prehodu, Meta sodeluje z Zoomom, da bi uporabnike Workplacea preselila na Zoomovo platformo za poslovno socialno omrežje Workvivo.

Kljub prenehanju delovanja za zunanje uporabnike bo Meta nadaljevala z uporabo Workplacea interno do maja 2026, kar bo zagotovilo, da bodo podatki strank v tem obdobju še vedno dostopni​.