Objavljeno: 15.12.2023 07:00

Meta Threads končno prispel v EU

Po neskončnih napovedih in dolgem pričakovanju je Meta, ki upravlja tudi Facebook, v EU omogočila uporabo svojega novega družbenega omrežja Threads. Konkurent X-u, nekdanjemu Twitterju, je zaživel že julija in spočetka beležil eksplozivno rast uporabe. A v EU uporaba ni bila možna, domnevno zaradi pravnih omejitev.

Tako smo bile priče nenavadni situaciji, ko je bila neka storitev na voljo v več kot sto državah, med njimi pa ni bilo evropskega gospodarskega prostora. Blokada je bila tako temeljita, da ni delovala niti uporaba navideznih zasebnih omrežij (VPN). Včeraj je Threads zaživel tudi pri nas, a še vedno kot nadgradnja Instagrama.

Pomislite torej na način, kot je bil Windows 3.1 odvisen od DOS-a. Threads deluje, a potrebujemo profil na Instagramu, če želimo objavljati ali interagirati z objavami. Brez profila na Instagramu lahko le pasivno beremo objave – kar morda niti ni tako slabo.

Zuckerberg trdi, da je izid v Evropi zamudil zaradi zakonodaje (verjetno Digital Markets Act), čeprav niso izrecno povedali katere. Po DMA imajo podjetja, ki so označena kot vratarji, ker je njihova moč oziroma vpliv storitev velik, do marca prihodnje leto čas, da izpolnijo vse zahteve (moderacija, nadzor in ostalo). Povezava Threads z Instagramom, ki je med drugim omogočila tako hitro rast – 100 milijonov uporabnikov v nekaj dneh – je posebej problematična z vidika DMA, zato je sedaj šibkejša.

Ali bo Threads res ogrozil X, je težko napovedati. Vsekakor se zdi ta hip to manj verjetno kot julija, saj je rast števila uporabnikov zamrla, hiter začetni impulz pa je bil v veliki meri posledica radovednosti in enostavne pridružitve zaradi prijave prek Instagrama.