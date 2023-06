Meta stavi na navidezno resničnost

Zuckerberg je razkril načrte za nadaljnjo širitev podjetja z največjim družabnim omrežjem na svetu.

V vojni za prevlado v virtualni resničnosti je Apple poslal pozno, a močno, sporočilo svojim tekmecem, ko je na konferenci WWDC razkril Vision Pro, napravo za obogateno resničnost, ki bo prihodnje leto prišla na trg z zajetno cenovno postavko 3500 ameriških dolarjev. Kljub slednji je zanimanje javnosti veliko, kar ni ušlo podjetju Meta, ki trenutno ponuja očala za navidezno resničnost Meta Quest 2 za manj kot desetino cene jabolčne naprave. Tudi nova različica očal, ki je napovedana za to jesen, bo cenejša. Meta Quest 3 bodo na voljo za pol tisočaka in podpirala novo naročniško storitev Quest Plus. Naročniki nanjo bodo za 8 dolarjev mesečno ali 60 letno deležni dveh iger VR vsakih trideset dni. Cena je precej visoka, če jo primerjamo s tekmicama Xbox Game Pass in PlayStation Plus, ki za par dolarjev več ponujata precej zajetnejšo knjižnico.

Naročniška storitev Quest Plus bo uporabnikom Questa 2 in Questa Pro na voljo že v ponedeljek.