Meta pripravlja naslednjo generacijo VR in AR očal

Meta je na predvečer konference SIGGRAPH 2025 predstavila najnovejše raziskovalne prototipe VR‑očal, ki kažejo, kam bi lahko vodil razvoj mešane in virtualne resničnosti v prihodnosti. Javnosti bosta predstavljeni dve novi liniji naprav z imeni Tiramisu in Boba 3, ki kažeta občutno izboljšanja na področju vizualne jasnosti in globine izkušnje.

Tiramisu je označen kot “hiperrealistični VR” – združuje izjemno svetlost, kontrast in ločljivost. Kontrast je približno trikrat večji kot pri Meta Quest 3, ostrina dosega 90 slikovnih pik na stopinjo (PPD), kar je 3,6‑krat več od sedanje generacije, svetlost pa dosega kar do 1.400 nitov, kar je neverjetnih 14‑krat več kot pri Quest 3. Tiramisu torej predstavlja znatno napredovanje na poti k “vizualnemu Turingovemu testu” – k temu, da uporabnik ne bi mogel ločiti virtualnega od resničnega. A takšna vizija ni brez kompromisov – naprava je težja, večja in ima zelo omejen kot gledanja.

Nasprotno pa serija Boba 3 stavi na širši pregledni prostor. Modela Boba 3 in Boba 3 VR ponujata obseg vidnega polja kar 180° horizontalno in 120° vertikalno, kar bistveno presega standardnih približno 110° × 96° pri Quest 3. Vsako oko vidi ločljivost 4K×4K – več kot pri prejšnjih prototipih Boba 1 in Boba 2, ki sta bili omejena na 2K×1K oziroma 3K×3K.

Še več, Boba 3 zajame okoli 90 % človeškega vidnega polja, kar je dvakrat več kot pri Quest 3, in to brez večje teže – različica brez mešane resničnosti (pregled skozi) tehta približno 660 g, medtem ko z mešano resničnostjo doseže okoli 840 g. To je bilo doseženo z naprednimi optičnimi rešitvami, kot so visoko ukrivljeni polarizatorji, ob tem pa uporablja že zaslone, ki so praktično nared za masovno proizvodnjo.

Še enkrat velja poudariti, da gre za čisto raziskovalne prototipe – Meta jih ne načrtuje prodajati v tej obliki, so pa ključni za opredelitev smeri prihodnjega razvoja VR‑tehnologij. Verjetno pa dobro napovedujejo, kaj bo prinašala naslednja generacija očal Quest.