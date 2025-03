Meta preprečila nekdanji direktorici promocijo kritične knjige

Podjetje Meta je v ZDA doseglo začasno sodno prepoved, ki nekdanji direktorici globalne politike Facebooka, Sarah Wynn-Williams, preprečuje promocijo in nadaljnjo distribucijo njene knjige Careless People.

V knjigi, ki je izšla ta teden, Sarah razkriva svoja opažanja iz sedmih let dela pri družabnem omrežju Facebook. Med drugim v njej trdi, da so vodilni v podjetju sodelovali s kitajsko vlado pri iskanju načinov za cenzuro vsebin v zameno za dostop do tamkajšnjega trga. Pri Meti so se na obtožbe odzvali in trdijo, da nikoli niso uresničili idej, ki so jih preučevali v zvezi s Kitajsko. Ameriško arbitražno sodišče je odločilo, da je Meta predložila dovolj dokazov, da je Sarah Wynn-Williams s promocijo knjige morda kršila svojo pogodbo o odpravnini.

Britanski založnik Macmillan je v odzivu poudaril, da podpira svobodo govora in pravico Wynn-Williamsove do pripovedovanja njene zgodbe, a zaradi pravnih postopkov Meta avtorici preprečuje sodelovanje v promocijskih dejavnostih za knjigo. Careless People je kljub sodnim omejitvam uspešnica, v ZDA je na lestvici spletne knjigarne Amazon trenutno na šestem mestu.