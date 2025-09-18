Objavljeno: 18.9.2025 08:00

Meta predstavlja zapestnico za upravljanje pametnih očal z gibi

Mark Zuckerberg je na konferenci Meta Connect predstavil novo zapestnico, ki zazna drobne gibe roke in omogoča upravljanje funkcij pametnih očal.

Nova zapestnica, ki se uporablja skupaj s posodobljenimi pametnimi očali Meta Ray-Ban Display (800 USD), z drobnimi gibi prstov omogoča tiho pošiljanje sporočil, upravljanje glasbe in brskanje po fotografijah. Zuckerberg trdi, da lahko z njo tipka s hitrostjo 30 besed na minuto, kar je demonstriral tudi na odru. Kljub težavam s sprejemanjem klica (za kar je okrivil brezžično povezavo Wi-Fi) je poudaril, da gre za začetek novega načina interakcije z napravami.

Zapestnica, ki temelji na tehnologiji podjetja CTRL-labs (Meta ga je prevzela leta 2019), ne bo na voljo ločeno, temveč kot komplet z očali od 30. septembra dalje. Meta jo promovira kot nadomestek, ki s pomočjo skoraj nevidnih mišičnih gibov posnema funkcionalnost zaslonov na dotik, tipkovnic in mišk. Čeprav je Meta znana predvsem po svojih aplikacijah, si že vrsto let prizadeva razširiti prisotnost na področju navidezne in obogatene resničnosti, kjer pa divizija Reality Labs še vedno posluje z milijardnimi izgubami.