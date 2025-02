Objavljeno: 12.2.2025 05:00

Meta piratizirala za 82 TB knjig za trening umetne inteligence

Meta je za trening svoje umetne inteligence LLaMA uporabila piratske kopije e-knjig, razkrivajo v okviru sodnega postopka pridobljeni interni dokumenti. S torrenti so pretočili skoraj 82 TB knjig, ki so jih sneli s strani Anna's Library, Z-Library in LibGen.

Ne le da so zaposleni to storili namenoma, zavedali so se tudi neetičnosti tega početja. Interna elektronska sporočila razkrivajo, da so nekateri zaposleni izrazili nelagodje nad dejstvom, da naj bi s službenimi računalniki prenašali torrente. Pomisleke so posredovali tudi Marku Zuckerbergu, a ta ni ukrepal. Je pa Meta – zanimivo – zaposlenim svetovala, da torrentov ne prenašajo s službenih IP-jev, saj bi v tem primeru oddajanje (sejanje) z njenih strežnikov šteli kot distribucijo oziroma razpečevanje.

A Zuckerberg je januarja 2023 dejal, da je treba najti rešitev za odklep – in prenos avtorsko zaščitenih knjig. Vzpostavili so infrastrukturo, ki je preprečevala, da bi Metine strežnike identificirali v prenašanju.

Meto zaradi tega početja tožijo v kolektivni tožbi. Založniki trdijo, da je prekršila njihove avtorske pravice. Meta vztraja, da ni ravnala napak. Predvsem pa trdijo, da ni možno dokazati, da so dalje delili oziroma sejali e-knjige.