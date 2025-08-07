Objavljeno: 7.8.2025 05:00

Meta nezakonito spremljala zdravstveno stanje uporabnic

Porota sodišča v San Franciscu je razsodila, da je Meta brez soglasja ali zakonske podlage zbirala osebne podatke uporabnic aplikacije Flo. Gre za aplikacijo za spremljanje reproduktivnega zdravja uporabnic, v katero so vnašale informacije o menstrualnih ciklih, nosečnosti, spolnem življenju, duševnem zdravju in prehrani. Meta je podatke nezakonito delila z drugimi podjetji.

Meta je bila v tožbo vključena, ker so pisci uporabljali Facebookova orodja za gradnjo aplikacij. Flo je potem med junijem 2016 in februarjem 2019 pošiljala uporabniške podatke, denimo kdaj so uporabnice v aplikaciji odkljukale, da želijo zanositi. Flo je priznal, da je aplikacija privzeto te podatke delila s Facebookom, slednji pa je trdil, da podatkov ni dobil.

Porota je soglasno odločila, da je Meta kriva. Primer je vmes napredoval do kolektivne tožbe. Aplikacijo je v tem času uporabljalo 3,7 milijona ljudi. Ni še znano, kakšne ukrepe bo sodišče naložilo Meti. Slednja je že napovedala pritožbo.