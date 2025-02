Objavljeno: 17.2.2025 05:00

Meta napovedala najdaljši podmorski internetni kabel

Meta namerava zgraditi nov podmorski kabel za prenos podatkovnega prometa, ki bo postavil kar nekaj rekordov. Projekt Waterworth bo stal okrog 10 milijard dolarjev in bo ponudil 50.000 kilometrov dolg kabel, ki bo objel svet.

Kabel bo povezoval vzhodno obalo ZDA, Brazilijo, Južno Afriko, Indijo, Avstralijo in zahodno obalo ZDA. S 24 optičnimi vlakni bo kabel eden prepustnejših, položen pa naj bi bil v rekordnem času. To je tudi nujno, saj gre za gigantski projekt.

Nekoč so bili kabli izključno v lasti ponudnikov dostopa do interneta in prenosne infrastrukture, v zadnjem desetletju pa ponudniki vsebin čedalje pogosteje polagajo lastne kable. S tem si zagotovijo predvidljive hitrosti povezav med svojimi podatkovnimi centri, hkrati pa tudi povezave od regionalnih vozlišč.

Meta je doslej sodelovala že v približno 20 konzorcijih za položitev podmorskih kablov, kar je primerljivo z Googlom, ki jih je postavil okrog 30. Podobno počnejo tudi Amazon, Microsoft in drugi velikani.