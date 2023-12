Meta Imagine je konkurenca Midjourneyju in DALL-E 3

Meta je izdala svoj generator slik, ki uporablja model jezikovne inteligence, natreniran na 1,1 milijarde javno dostopnih slik na Facebooku in Instagram. Model Emu je dostopen samostojno na spletni strani imagine.meta.com in je za uporabo brezplačen.

Tehnologija ni povsem nova, saj je Meta podoben model uporabljala že v svojih aplikacijah za sporočanje, denimo v Instagramu. Novost je popolna dostopnost, saj je sedaj na voljo na samostojni spletni stran, kamor pa se je treba prijaviti. Uporabimo lahko račun na Facebooku, na Instagramu ali elektronsko pošto. Proizvajalec trdi, da so uporabili le slike, ki so javno dostopne. Tudi tu niso postrgali vseh, saj samo Instagram dnevno dobi več kot sto milijonov novih slik, uporabili pa so jih le 1,1 milijarde.

Emu deluje zelo podobno kot konkurenca, torej DALL-E 3, Stable Diffusion in Midjourney. Ob vsakem pozivu (prompt) izriše štiri slike v ločljivosti 1280 x 1280, ki jih lahko snamemo v formatu JPG. Vse imajo zapečen logotip, da gre za izdelek umetne inteligence.

Meta Imagine še ni na voljo v Sloveniji, a ga pričakujemo kmalu.

Meta