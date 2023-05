Meta/Facebook oglobljen z 1,2 milijarde evrov zaradi GDPR

Zaradi kršitve Splošne uredbe (GDPR) je Meta (nekdanji Facebook) visoko kaznovan. Irski informacijski pooblaščenec je podjetju izrekel 1,2 milijarde evrov visoko globo, hkrati pa mora podjetje prenehati iznašati podatke evropskih uporabnikov v tujino. Meta se bo na globo pritožila, iznos podatkov pa bi lahko rešil novi dogovor med ZDA in EU.

Irski informacijski pooblaščenec (IE DPA) je že bil ugotovil, da Meta krši evropsko uredbo, ker evropske podatke pošilja v ZDA. Evropsko pooblaščenec za varstvo podatkov (EDPB) pa je 13. aprila izdal obvezujočo resolucijo, po kateri je moral irski informacijski pooblaščenec izreči tudi sankcijo globe. To je tudi najvišja globa, ki je bila doslej izrečena za kršitve GDPR.

Hkrati mora platforma Facebook prenehati prenašati podatke v ZDA. Odkar je evropsko sodišče razveljavilo že dva dogovora med ZDA in EU, ki sta načeloma pripoznavala zadostno varstvo osebnih podatkov v ZDA, bi morala podjetja sama dokazati, da ameriške obveščevalne službe nimajo dostopa do njih, kar je praktično nemogoče. Zato ni presenetljivo, da je ena izmed sankcij tudi zahteva, da se to zgodi.

Meta je odgovorila, da se bo na odločitev pritožila. Upa, da bo v tem času sprejet še tretji dogovor o varni hrambi podatkov med ZDA in EU, s čimer bi ta točka postala irelevantna. Pričakovati je, da se bo to zgodilo med julijem in oktobrom letos, odvisno od hitrosti pogajanj in sprejemanja. Meta mora podatke prenehati posredovati v tujino do 12. oktobra, zato se sedaj začenja tekma s časom. Že izvožene podatke pa mora bodisi izbrisati bodisi vrniti v EU do 12. novembra.

Europa.eu