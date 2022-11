Objavljeno: 9.11.2022 14:10

Meta (Facebook) bo odpustila več kot 11.000 zaposlenih

Facebookovo krovno podjetje Meta bo odpustilo več kot 11.000 zaposlenih, kar je 13 odstotkov vseh. Kot je v izjavi zapisal prvi mož podjetja Mark Zuckerberg, gre za »najtežjo spremembo v Metini zgodovini«.

Odpuščali bodo v več segmentih poslovanja, med drugim v ekipi, ki razvija metavesolje, pa tudi v podjetjih Facebook, Instagram in Whatsapp.

Tehnološka podjetja so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP znašla v krču, odpuščanja pa jih napoveduje vse več. Novi lastnik Twitterja Elon Musk je prejšnji teden odpustil polovico zaposlenih.

»Želim prevzeti odgovornost za to odločitev in tudi za odločitve, ki so nas pripeljale do te točke. Vem, da je novica težka za vse, še posebej mi je žal tistih, ki bodo izgubili zaposlitev,« je v pismu zaposlenim zapisal Zuckerberg.

Platforme, kot sta Facebook in Google, se po poročanju AFP soočajo z padcem prihodkov iz naslova oglaševanja. Največje oglaševalce namreč bremenijo visoka stopnja inflacije in rastoče obrestne mere.

Zuckerberg je računal, da se bo razcvet spletne trgovine in drugih spletnih aktivnosti nadaljeval tudi po pandemiji covida-19. »Zmotil sem se, za kar prevzemam odgovornost,« je zapisal.

Metin dobiček je v minulem četrtletju padel za 52 odstotkov na 4,4 milijarde dolarjev.

STA