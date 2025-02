Objavljeno: 24.2.2025 05:00

Meta: dokler torrentov ne sejemo, ni nič narobe

Metini odvetniki so v najnovejši miselni akrobaciji ugotovili, da piratiziranje avtorsko zaščitenih vsebin ni nezakonito, če jih ne sejemo. Gre za izrazoslovje iz sveta torrentov, kjer datoteke med pretakanjem k sebi (leeching) sproti tudi oddajamo ostalim (seeding). Meta je na tak način pretočil 82 terabajtov knjig, da je trenirala svojo umetno inteligenco.

V tožbi, ki poteka proti Meti, so odvetniki zatrdili, da so zaposleni med pretakanjem knjig sprejeli ukrepe, ki so sejanje zmanjšali na najmanjšo možno raven. Vztrajajo, da ni nobenih dokazov, da bi Meta dejansko sejala vsebine. Pretakanje k sebi pa naj bi bilo povsem zakonito, saj so omenjene vsebine tako ali tako dostopne na internetu. Meta je to zgolj optimizirala in jih prenesla v velikem obsegu.

Elektronska sporočila, ki so jih predstavili med procesom, kažejo, da so se Metini zaposleni zavedali problematičnosti početja. Podatke so prenašali s svojih računalnikov izven Metinega omrežja, da strežnikov podjetja ne bi mogli povezati s tem početjem. Sodišče bo sedaj moralo odločiti, ali je sejanje resnično ključni dejavnik, ki vpliva na nezakonitost. Če bi bilo to res, bi bile posledice zelo zanimive tudi za domače uporabnike.