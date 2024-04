Objavljeno: 16.4.2024 14:00

Meta bo ugasnil Threads v Turčiji

Tudi tehnološki velikani niso imuni na muhe posameznih držav, saj si vedno dobro izračunajo, da se jim bolj splača ukloniti lokalnim zahtevam kakor tvegati kazni ali izgubo trga. Meta je sedaj sporočila, da bo 29. aprila v Turčiji ugasnila Threads, torej svojo alternativo X-u.

Turška agencija za varstvo konkurence (Rekabet Kurumu) je minuli mesec izdala začasno odredbo, ker naj bi Meta nezakonito prelivala podatke med Threads in Instagramom. S tem so izkoriščali svoj monopolni položaj na trgu, saj so združevali podatke o uporabniki z Instagrama, ko so ti odprli profil na Threads. Zato bo Meta sedaj ugasnila Threads v Turčiji, kar bo lastnih besedah začasna rešitev, dokler težav ne rešijo.

Spomnimo, da je Turčija že predlani izrekla 18,6 milijona dolarjev visoko globo, ker je Meta združevala podatke med Facebookom, Instagramom in WhatsAppom. Ker se Meta ni odzvala, so potem letos januarja izrekli 160.000 dolarjev kazni za vsak dan kršitve.

Meta se seveda ne strinja niti z najnovejšo odločitvijo, a bodo do končne rešitve spora Threads raje ugasnili.