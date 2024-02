Objavljeno: 12.2.2024 07:00

Meta bo označevala posnetke umetne inteligence

V boju zoper dezinformacije, ki se z uporabo generativne umetne inteligence še lažje in hitreje širijo po spletu in družbenih omrežjih, je Meta napovedala ostrejši pristop. Fotografije, ki so ustvarjene z umetno inteligenco, bodo na svojih storitvah jasno označili.

Na platformah Facebook, Instagram in Threads bodo na slike prilepili opozorila, če bodo te nastale v Midjourneyju, DALL-E in podobnih orodjih. Meta bo sodelovala z Googlom, OpenAI, Microsoftom, Adobejem, Midjourneyjem in Shutterstockom, da bodo razvili ustrezno orodje za lovljenje lažnih fotografij. To seveda ne bo rešilo vseh problemov, ker še vedno obstajajo druga orodja, a že če bodo sodelovali največji akterji, se lahko nadejamo pozitivnih premikov.

Ni pa jasno, kako robustna bo nova rešitev. Nick Clegg, predsednik za globalni trg v Meti, je v intervjuju za ABC dejal, da bodo novost začeli uvajati v prihodnjih mesecih. Doseči želijo, da ljudje vedo, kaj gledajo. Ob tem je priznal, da rešitev ne bo popolna. Trenutno nimajo sposobnosti sami zaznavati avdio in videoposnetkov, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, zato se bodo zanesli na uporabnike. Ti bodo lahko pripeli oznake posnetkom, ki nisi pristni.

Vložki so veliki. Letos gredo Američani na volitve, prve prevare z uporabo umetne inteligence pa so se že začele, denimo ponarejeni zvočni posnetek, kjer naj bi Biden volivce v New Hampshiru odvračal od glasovanja.

ABC