Meta bo omogočila ločitev računov na Facebooku, Instagramu in Messengerju

Marca bo začela veljati uredba o digitalnih trgih (DMA), ki bo od ponudnikov spletnih platform v EU zahtevala nekaj korenitih prilagoditev. Eno je napovedala Meta, ki bo uporabnikom v Evropi kmalu omogočila ločitev profilov na Facebooku in Instagramu.

Po DMA bo od 6. marca v Evropi šest ponudnikov storitev opredeljenih kot vratarji, kar pomeni, da imajo sistemsko pomemben vpliv na uporabnike spleta. Tak vrata bo tudi Meta, zato bodo zanjo veljala strožja pravila kot za nesistemske platforme. Ena izmed novosti bo možnost uporabe ločenih profilov na storitvah, ki jih nudi Meta: Facebook, Instagram, Messenger, Marketplace, Gaming. Ključna podrobnost so seveda osebni podatki, ki bodo v tem primeru ločeni in se ne bodo (več) pretakali med storitvami.

Ločitev računov ne bo avtomatična ali obvezna, temveč bodo imeli uporabniki to možnost, odločili pa se bodo sami. V praksi to pomeni, da bo Messenger na primer možno uporabljati posamič, brez računa na Facebooku. Marketplace bo prav tako samostojen, a bo v tem primeru komunikacija omejena na elektronsko pošto. Gaming bo izgubil večigralsko možnost in nekaj drugih podrobnosti.