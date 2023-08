Merilec moči, ki kolo ščiti pred tatovi

Apple in proizvajalec najboljših merilnikov moči za kolesarjenje 4iiii sta naredila izdelek, ki poleg vseh vidikov kolesarskega treninga z vgrajeno tehnologijo Find My skrbi tudi za varnost uporabnikovega kolesa.

Kanadsko podjetje 4iiii, ki slavi kot proizvajalec najboljših merilnikov moči za kolesarjenje, je združilo moči z Applom, da bi ustvarili prvi merilnik moči na svetu z vgrajeno tehnologijo Find My. S slednjo bo uporabnik sleherni trenutek vedel, kje je njegovo kolo ter bil nemudoma obveščen ob njegovem premiku.

Tudi sicer PRECISION+ ni običajen merilec moči, ampak pametna in povezana naprava, ki bo znala z aplikacijo za uro Apple Watch uporabljati pospeškomer in žiroskop ter se povezati s paleto tipal drugih proizvajalcev. Z uporabo aplikacije bodo kolesarji lahko videli različne podatke, vključno s trenutnim srčnim utripom, statistiko vožnje, kot so kadenca, hitrost in razdalja, ter GPS potmi v obliki Apple Fitness in Garmin FIT datotek. Ker je del družine Apple Health, bodo uporabniki lahko sledili tudi drugim meritvam, od aktivnosti do porabljenih kalorij. 4iiii obljublja, da se bo lahko aplikacija samodejno sinhronizirala s Stravo.