Mercedes-Benz bo uporabljal Teslin priklop za električna vozila

Standardi včasih nastanejo namensko in s premislekom, v drugih primerih pa posvojimo uveljavljeno lastniško rešitev. Tak primer je bil PDF in očitno bo tak primer tudi priključek za polnjenje električnih vozil, ki ga je razvila Tesla.

V ZDA so se že odločili, da bo to standard. V Evropi pa je prvi nemški proizvajalec, ki se je odločil enako, kar veliki Mercedes-Benz. Od leta 2024 bodo strankam ponujali adapter, ki bo omogočil polnjenje na Teslinih polnilnicah, ki so združljive s standardom NACS (North American Charging Standard). Od leta 2025 pa bodo imeli mercedesi takšen priključek vgrajen že v vozilo, zato adapter ne bo več potreben.

Podobno so se odločili tudi Ford, General Motors, Volvo, Polestar in Rivian. Pričakovati je, da bodo v prihodnosti enako storili še Volkswagen, BMW, Hyundai, KIA in Stellantis, ki se prav tako pogovarjajo s Teslo o uporabi njihove rešitve.

NACS je torej na terenu premagal CCS in CHAdeMO. In to je pravzaprav dobro, saj en standard vedno boljša rešitev od več konkurenčnih standardov.