Objavljeno: 18.12.2021 11:00

Memorandum Googla in Slovenije je veliko besed in malo vsebine

Slovenija in Google sta minuli teden podpisala memorandum o soglasju glede sodelovanja na področju digitalne preobrazbe. Po velikih besedah o digitalizaciji Slovenije, k čemur naj bi Google primaknil 2,5 milijona evrov, je sedaj znano tudi besedilo memoranduma. Ta je v glavnem nezavezujoč in ne prinaša konkretnih obljub.

Za Slovenijo je memorandum podpisal minister za digitalizacijo, ki vodi Službo Vlade za digitalno preobrazbo, za Google pa Nick Leeder (pa še to ne osebno, ampak njegova pooblaščenka). Memoranduma v resnici ni sklenila družba Google, temveč njeno hčerinsko podjetje Google Ireland Limited. Leeder je vodja irske podružnice in torej najnižji nivo menedžmenta, ki ima pravice sklepati tovrstne memorandume.

Tudi v nadaljevanju ne najdemo nič oprijemljivega. Google podaja zaveze, da bo podpiral preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe, podpiral raziskovalni ekosistem na področju umetne inteligence, zagotavljal nepovratna sredstva za dostop do kapitala in podporo socialnim podjetnikom za oblikovanje lokalnih rešitev za digitalno, vključujoče in trajnostno gospodarstvo, nudil brezplačne delavnice, orodja, programe in posvetovanja ter predlagal nove pobude in vabil na dogodke. Vse te zaveze, ki bi bile težko manj konkretne, so navedene v drugi točki memoranduma, ki je izrecno označena kot nezavezujoča (torej imamo nezavezujoče zaveze). Edini zavezujoči del memoranduma je določilo, kateri del je zavezujoč, in definicije pojmov.

Memorandum, ki velja 24 mesecev, torej v resnici ne prinaša ničesar novega. Poltretjega milijona evrov, ki naj bi ga Google investiral v Slovenijo, ni omenjenega niti z besedico. To seveda ne pomeni, da Google ne bo nič investiral, se pa ni zavezujoče zavezal, da bo to storil.

Memorandum