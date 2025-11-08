Mehurček umetne inteligence se bo izpraznil, podjetja odlagajo vlaganja na leto 2027

Po več letih evforije, napihnjenih obljub in milijardnih vlaganj se trg umetne inteligence pripravlja na streznitev. Po napovedih analitske hiše Forrester bo četrtina načrtovanih vlaganj v AI v letu 2026 preložena na leto 2027, kar pomeni začetek tržnega popravka. Razkorak med velikimi pričakovanji dobaviteljev in dejansko poslovno vrednostjo, ki jo podjetja dobijo iz AI projektov, postaja vse bolj očiten.

Manj kot tretjina vodilnih v podjetjih vidi neposredno povezavo med uvedbo umetne inteligence in rastjo prihodkov. Zato bodo prihodnje leto finančni direktorji postali glavni odločevalci pri potrjevanju AI investicij, pri čemer bodo merilo dobičkonosnost in izmerljivi učinki do leta 2026. Forrester opozarja, da bo upad povpraševanja povzročil znižanje cen storitev, povečal stroške na dejansko uporaben izračun in prisilil ponudnike v agresivne popuste.

Analitiki svetujejo podjetjem, naj to oslabitev izkoristijo za bolj premišljeno pogajanje in osredotočanje naložb na konkretne učinke, tako na prihodkovni kot stroškovni strani.Čeprav Gartner še vedno napoveduje skoraj 1,5 bilijona dolarjev globalne porabe za AI v letu 2025, vse več strokovnjakov opozarja, da trg ne bo mogel vzdrževati tako eksplozivne rasti.

Družba Bain & Company ocenjuje, da trenutna rast vlaganj v AI podatkovne centre – okoli 500 milijard dolarjev letno – zahteva, da tehnološki sektor do leta 2030 ustvari kar 2 bilijona dolarjev prihodkov iz AI storitev. Če se to ne zgodi, bo “balon inteligence” počil veliko prej, kot pričakujejo vlagatelji.

Eden glavnih razlogov za napihovanje pričakovanj je ameriško gospodarstvo, ki se trenutno drži nad vodo predvsem zaradi umetne inteligence. Medtem ko visoke obrestne mere, trgovinske napetosti in carinske vojne dušijo večino drugih sektorjev, vlaganja v podatkovne centre in razvoj modelov AI predstavljajo redke žarke rasti v državi. Analitiki ocenjujejo, da bi se ZDA brez te investicijske evforije že znašle v recesiji.