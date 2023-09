Objavljeno: 12.9.2023 05:00

Mednarodno kazensko sodišče bo preganjalo tudi kibernapade

Na začetku internetne dobe se je zdelo, da gre za povsem drugačen svet, a tudi tam velja zakonodaja. Ker se povečuje število kibernetskih napadov na različne tarče, je glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan sedaj jasno povedal, da bodo preganjali tudi računalniški kriminal.

Pojasnil je, da rimski status sicer ne definira kiberkriminala, a da tovrstna dejanja izpolnjujejo elemente drugih kaznivih dejanj, ki so že opredeljena. Dodal je stališče Mednarodnega odbora pri Rdečem križu, da morajo biti tudi kibernapadi sorazmerni in usmerjeni na vojaško infrastrukturo, kadar so del vojskovanja. Napadi na civilno infrastrukturo niso dopustni.

Poudaril je trenutni konsenz, da kiberprostor ni nič drugačen in da je enako reguliran kakor ostala bojišča. Digitalne frontne črte so takisto del vojskovanja, zato jih bo Sodišče tako tudi obravnavalo, saj so posledice občutne tudi v realnem svetu.

Izjava kaže, da se bo Sodišče osredotočalo predvsem na akcije posameznih državnih akterjev in vojaško delovanje, ne pa na primer izsiljevalskih napadov komercialnih hekerskih skupin. Dodal pa je, da se bodo v prihodnosti osredotočili tudi na dezinformacije. Tudi to ni novost: v preteklosti so na primer že sodili propagandistom za ruandski genocid.

