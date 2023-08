Med Googlom in OpenAI frči perje

Komajda ste se nehala prepirati Mark Zuckerberg in Elon Musk, že je začel frčati perje med OpenAI in Googlom. Povod je ocena podjetja SemiAnalysis, da je prihajajoči Googlov jezikovni model Gemini petkrat boljši od OpenAI GPT-4.

Dylan Patel in Daniel Nishball sta spisala daljšo analizo, v kateri dokazujeta, da bo Gemini pohrustal GPT-4. To utemeljujeta z bistveno večjo računsko močjo, ki jo ima na voljo Google. V analizi sta več podjetij, ne le OpenAI in Google, razdelila v skupini GPU bogate in GPU revne – kar se seveda nanaša na dosegljivo računsko moč. To ne pomeni nujno, da bodo prve izdelale boljšo umetno inteligenco, ker se na neki točki kakovost preneha povečevati s količino podatkov. A Gemini naj bi vendarle bil toliko boljši.

Sam Altman nad analizo ni navdušen. Trdi, da je SemiAnalysis objavil Googlove interne meritve in da gre domala za reklamni članek, ki nima veliko skupnega z dejanskimi sposobnostmi. DylanPatel se je na Twitterju odzval, kako bi rekli, otročje in objavil lepljenko, na kateri Sundar Pichai (Googlov direktor) daje Altmanu piti mleko.

OpenAI je trenutno vodilni ponudnik velikih jezikovnih modelov, a mu konkurenca diha za vrat. Googla se spomnimo po slabšem startnem položaju, saj ga je OpenAI ujel na levi nogi, zato so v Mountain Viewu začeli panično nabirati ekipo in pospešili razvoj. A Google ni edini. Metina Llama 2 je že zelo dostojna, Microsoft pa tako ali tako jezdi na OpenAI (katerega solastnik je). Bo Googlov Gemini boljši?

Trditev je smela, a enostavno preverljiva. Počakati moramo na njegov izid in videli bomo.ž

