Mastercard nam z umetno inteligenco želi pomagati pri zapravljanju denarja

Mastercard je predstavil novo orodje generativne umetne inteligence za nakupovanje Shopping Muse, ki je zasnovano tako, da uporabnikom pomaga pri pridobivanju personaliziranih priporočil izdelkov.

Orodje deluje na osnovi tehnologije podjetja Dynamic Yield, ki ga je Mastercard kupil aprila 2022. Cilj generativne umetne inteligence Shopping Muse je spremeniti način, kako stranke iščejo in odkrivajo izdelke v digitalnem katalogu izbranega trgovca. Shopping Muse uporabnikovo besedilo pretvori v prilagojena priporočila izdelkov, pri čemer razume sodobne trende in fraze. Za zagotavljanje personaliziranih priporočil Shopping Muse upošteva tudi pretekle nakupovalne izkušnje uporabnika. Algoritmi uporabljajo podatke iz kataloga izdelkov trgovca skupaj z vedenjem kupca na spletnem mestu ter upoštevajo realne in znane preference potrošnika. Z uporabo integriranih naprednih orodij za prepoznavanje slik lahko trgovci s pomočjo orodja Shopping Muse posamezniku priporočijo ustrezne izdelke na podlagi vizualnih podobnosti z drugimi, četudi nimajo pravih oznak. Shopping Muse se bo spočetka kupcem udinjal na področju mode, kasneje pa svojo ustrežljivost razširil še na druge kategorije, kot so pohištvo in živila.