Mašo za 300 ljudi napisala umetna inteligenca

V nemškem mestu Fürth so minuli teden izvedli zanimiv eksperiment z umetno inteligenco, ki je nekatere vernike pozitivno, druge pa negativno presenetil. S ChatGPT so napisali celotno pridigo, ki jo je potem avatar predal vernikom med mašo. Pridiga je bila dolgo 40 minut, spremljalo pa jo je 300 ljudi.

Zamisel je dobil teolog in filozof z dunajske univerze Jonas Simmerlein, ki je pridigo tudi sestavil. Sam pravi, da je 98 odstotkov vsebine res ustvaril ChatGPT, preostanek pa predstavljajo njegova navodila in urejanje. V Fürthu je potekala konvencija evangeličanov (Deutscher Evangelischer Kirchentag), ki poteka vsaki dve leti v drugem nemškem mestu.

Rezultat je požel mešane odzive. V pridigi so udeleženci poslušali o tem, kako je treba preteklost pustiti v preteklosti, o osredotočenju na izzive sedanjosti, o strahu pred smrtjo in o tem, kako ne smejo izgubiti vere in zaupanja. Vse to so govorili štirje avatarji, dva ženska in dva moška. Nekateri udeleženci so bili navdušeni, drugi so kritizirali pomanjkanje emocij, empatij, srčnosti. Dejali so, da je bila pridiga v tem pogledu prazna.

Simmerlein je poudaril, da namen ni zamenjava duhovnikov z umetno inteligenco. Želel pa je pokazati, kaj zmore in kje je lahko koristna. Še vedno pa ostaja dejstvo, da duhovnik pozna svojo skupnost, živi v njej in razume težave ljudi, zato ga umetna inteligenca za zdaj še ne bo nadomestila.