Mark Zuckerberg je tretji zemljan z več kot 100 milijardami dolarjev

Marku Zuckerbergu se je premoženje zaradi rasti delnic Facebooka občutno zvišalo. Pridružil se je Jeffu Bezosu in Billu Gatesu, in ima kot tretji zemljan premoženje, ki je višje od sto milijard dolarjev.

Zurckerberg je lastnik 13% podjetja Facebook, ki ga tudi vodi, delnice podjetja pa so nedavno zrasle za 6%. Razlog je predstavitev nove »tiktokovske« novosti v aplikaciji Instagram, ki so jo poimenovali Reels. Z Instagram Reels bodo lahko uporabniki izdelovali sestavljene video posnetke dolžine do 15 sekund in jih opremili z raznoraznimi filtri. Na ta način naj bi se približali mladim, ki jih je obnorela aplikacija TikTok. Ta je bila pionir takega zajema in deljenja video posnetkov.

Reels še ni na voljo vsem uporabnikom, pri nas ga v aplikaciji denimo še nismo zasledili.

Glede na to, da se je nad TikTok zgrnil pogrom ZDA, je rast delnic Facebooka, ki ima v lasti tudi Instagram, kar logična…