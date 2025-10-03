Objavljeno: 3.10.2025 08:00

Manko japonskega piva zaradi kibernetskega napada

Japonska se trenutno sooča s pomanjkanjem izdelkov podjetja Asahi, med katerimi so priljubljena piva in ustekleničeni čaji.

Večina tovarn enega največjih proizvajalcev pijač na Japonskem že od ponedeljka, 29.9., stoji, saj je kibernetski napad onesposobil ključne sisteme za naročanje in dostavo. Posledično so trgovske verige, kot sta FamilyMart in Lawson, že opozorile kupce, naj pričakujejo motnje v dobavi izdelkov te blagovne znamke. FamilyMart je sporočil, da so začasno ustavljene vse pošiljke in naročila izdelkov Asahi, brez napovedanega datuma obnove. Med prizadetimi izdelki so tudi njihovi lastni čaji blagovne znamke Famimaru, ki jih proizvaja Asahi. Tudi Lawson, eden večjih trgovcev na drobno, je opozoril na morebitne težave pri dobavi izdelkov Asahi in že išče nadomestne izdelke, da bi ublažil manko kupcem. Podobno je opozorilo tudi podjetje Life Cooperation, ki upravlja številne supermarkete.

Asahi je največji pivovar na Japonskem in ima v lasti tudi globalno znane blagovne znamke, kot so Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch in Fuller's. Približno polovica vseh Asahijevih prihodkov izvira prav iz Japonske, zato ima napad lahko daljnosežne posledice. Podjetje je sporočilo, da je okvara omejena na Japonsko in da (za zdaj) ni dokazov o kraji osebnih podatkov. Vzrok napada še raziskujejo in trenutno ni napovedano, kdaj bodo sistemi ponovno vzpostavljeni.