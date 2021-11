Maloprodaja se vrača v fizične trgovine

Družba Gartner je objavila zanimivo napoved za področje maloprodaje, kjer napovedujejo veliko vračanje v fizične trgovine. Če smo v zadnjih letih, še posebej v časih pandemije, pa tudi pred tem beležili veliko spremembo nakupovalnih navad kupcev, ki so se množično usmerjali v internetno nakupovanje, se nam po raziskavi kratkoročnih načrtov večjih prodajnih verig obetajo časi, ko se bo tekma vnovič vrnila v fizične trgovine.

Najnovejše raziskave kažejo, da nameravajo prodajalci v naslednjih dveh letih več vlagati v digitalno tehnologijo uporabljeno v fizičnih trgovinah, obenem pa želijo povečati število prodajnih mestih pa tudi njihovo velikost.Obenem pri Gartnerju opozarjajo, da so že leta 2019 napovedali, da bo elektronsko trgovanje okoli leta 2023 nehalo biti glavni dejavnik razlikovanja med tekmeci.

To seveda ne pomeni, da se bo elektronsko trgovanje kaj posebej zmanjšalo v skupnem deležu prodaje prek različnih prodajnih kanalov, a zagotovo ne bo več raslo tako hitro kot v preteklih letih. To pa pomeni, da vlaganja v to področje ne prinašajo več velik izplen v smislu povečevanja tržnega deleža ali tržne razpoznavnosti. Zato so trgovci prepričani, da lahko novo razliko v prihodnje lažje naredijo v fizičnih trgovinah. Bitka za kupce zopet spreminja bojišče.

V ospredju bodo tehnologije, ki bodo kupcem ponudile nov uporabniško izkušnjo. Na primer hiter dostop do spletnih informacij o izdelkih, ki so pred kupcem. Največji izziv bodo sistemi za plačevanje brez blagajn po zgledu pilotov, ki jih je pred časom pokazala veriga Amazon Go. Na to moramo povezniti še vse kar se da narediti z upravljanjem zvestobe, promocij in personalizacije nakupovalne izkušnje.

Pri Gartnerju v raziskavi kljub temu opozarjajo, da celotna panoga maloprodaje manj pripravljena na digitalno transformacijo kot nekateri drugi gospodarski sektorji. Sestavljivo gospodarstvo (composable business), ki mogoča hitrejše prilagajanje poslovnih procesov, v večjih trgovskih sistemih za zdaj ostaja le daljna želja.

Maloprodaja je tudi dejavnost, ki je v celoti gledano doslej najmanj uporabila priložnosti, ki jih ponujajo sodobni tehnološki premiki, na primer umetna inteligenca. To trgovcem preprečuje, da bi hitreje osvojili nove digitalne poslovne modele.