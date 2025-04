Majhni modeli, veliki učinki: prihodnost umetne inteligence po Gartnerju

V prihodnjih letih se obeta temeljita preobrazba na področju umetne inteligence, ki bo bistveno vplivala na način, kako organizacije razvijajo in uporabljajo AI rešitve. Po napovedih analitskega podjetja Gartner bo do leta 2027 uporaba majhnih, za naloge specializiranih modelov umetne inteligence (SLM) kar trikrat presegla uporabo splošno namenskih velikih jezikovnih modelov (LLM), kot so GPT-ji in podobni.

Gre za pomemben premik v paradigmi razvoja umetne inteligence, ki kaže, da organizacije vse bolj stavijo na učinkovitost, hitrost in stroškovno optimizacijo. Namesto velikih, dragih in energetsko zahtevnih modelov, ki so sposobni obdelovati širok spekter nalog, se podjetja usmerjajo k majhnim modelom, ki so prilagojeni posameznim funkcijam – od avtomatizacije internih postopkov do specifične analize podatkov. Ti modeli so hitrejši, cenejši za učenje in izvajanje ter jih je mogoče enostavneje integrirati v obstoječe poslovne sisteme.

Organizacije se zavedajo, da vsesplošna zmogljivost velikih modelov pogosto ni potrebna, še posebej kadar gre za reševanje osredotočenih, ponavljajočih se nalog. Majhni modeli se lahko trenirajo na lastnih podatkih podjetja, kar omogoča višjo natančnost, večjo zasebnost in boljše upoštevanje specifičnih regulativnih zahtev. Hkrati njihova uporaba znižuje odvisnost od zunanjih ponudnikov in zmanjšuje tveganja, povezana z izpostavljenostjo občutljivih informacij.

Ta trend odpira tudi nove priložnosti za IT ekipe, ki lahko razvijajo lastne modele, povsem prilagojene potrebam podjetja. S tem se krepi avtonomija organizacij na področju umetne inteligence in povečuje njihova konkurenčna prednost. V kombinaciji z naprednimi platformami za razvoj in upravljanje AI modelov bodo podjetja lahko hitro preizkušala, nameščala in prilagajala rešitve, ki bodo natančno odgovarjale njihovemu delovnemu okolju.