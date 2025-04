Mainframe za umetno inteligenco

​IBM je predstavil novo generacijo mainframe računalnikov z17, ki prinaša korenite izboljšave na področju umetne inteligence in transakcijske obdelave. S tem korakom podjetje utrjuje svojo vlogo v svetu hibridne infrastrukture, kjer se prepletata lokalna in oblačna obdelava podatkov in hkrati ponuja novo vlogo za računalniško platformo, ki obstaja že vrsto desetletij.

Srce sistema z17 je nadgrajeni procesor Telum II, ki deluje pri frekvenci 5,5 GHz in ima za 40 % večji predpomnilnik v primerjavi s predhodnikom. Poleg tega vključuje vgrajeni IO pospeševalnik, ki omogoča učinkovito obdelavo velikih količin podatkov. Skupaj s karticami Spyre AI Accelerator, ki jih je mogoče vgraditi do 48 v enem sistemu, z17 dosega do 7,5-kratno izboljšanje procesne zmogljivosti umetne inteligence v primerjavi s prejšnjo generacijo.​

IBM je z17 zasnoval z mislijo na potrebe strank, ki želijo modernizirati svoje aplikacije in jih narediti bolj usmerjene v umetno inteligenco. Sistem podpira širok spekter AI primerov uporabe, vključno z generativno UI, velikimi jezikovnimi modeli in pomočniki, kot so Watsonx Code Assistant za Z in Watsonx Assistant za Z. Ta orodja omogočajo razvijalcem hitrejše in bolj učinkovito delo, na primer s samodejnim dopolnjevanjem kode ali povzemanje dokumentov.​

Z17 je del IBM-ove strategije hibridne infrastrukture, ki združuje prednosti lokalne in oblačne obdelave podatkov. Sistem bo na voljo od 18. junija, kartice Spyre AI Accelerator pa bodo na voljo v zadnjem četrtletju. Poleg tega IBM pripravlja novo različico operacijskega sistema z/OS 3.2, ki bo prinesla podporo za sodobne metode dostopa do podatkov, NoSQL baze in hibridno obdelavo podatkov v oblaku.​