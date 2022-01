Mafijski ubežnik prepoznan in aretiran s pomočjo – Google Street View

Obsojenega morilca Gioacchina Gammina so decembra aretirali v Španiji, po tem, ko so ga odgovorne osebe prepoznale tudi na Googlovih zemljevidih, točneje na storitvi Street View.

Gammino je v Španijo iz italijanskega zapora pobegnil pred 20 leti, po lastnih besedah pa zaradi varnosti ni imel stikov niti s svojo družino. Palermski tožilec je povedal, da njihovi preiskovalci seveda ne brskajo cele dneve po Zemljevidih, ampak jih je preiskava že prej usmerila proti Španiji, Google Maps jim je le dokončno pomagal.

To ni prvi primer, ko so preiskovalci iskanega našli s pomočjo interneta. Mark Feren Claude Biart, preprodajalec kokaina za mafijski klan 'Ndraghetta, je bil marca lani aretiran na Karibih – preiskovalci so ga prepoznali na Youtube posnetkih, kjer se je postavljal s svojimi veščinami kuhanja. Čeprav v videih nikoli ni pokazal obraza, so ga prepoznali po značilnih tetovažah na rokah.

The Guardian