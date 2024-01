Mac Studio za Windows

Na sejmu CES 2024 je Lenovo predstavil ThinkCentre Neo Ultra, računalnik, ki spominja na Mac Studio, vendar je namenjen uporabnikom operacijskega sistema Windows.

ThinkCentre Neo Ultra je zasnovan tako za poslovno kot domačo rabo. S procesorjem Intel Core i9 in grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 4060 je računalnik prilagodljiv in zmožen različnih delovnih obremenitev, programiranja in ustvarjanja vsebin. Med pomembno opremo kompaktne namizne enote so še podpora za hitro brezžično povezljivost Wi-Fi 7, spremenljiv prostor za shranjevanje in nevronska procesna enota (NPU), ki izboljšuje splošno zmogljivost računalnika z uporabo umetne inteligence.

Pri Lenovu podjetje Apple posnemajo tudi z računalnikom ThinkCentre Neo 50a 27 Gen 5 AIO, ki združuje vse strojne komponente v 27-palčnem zaslonu. Zaslon ima certifikat TUV Rheinland in je sposoben prikazati zelo živahne barve. Sklenjen krog zaključi prenosnik ThinkBook 14i Gen 6 Plus, ki s čipom Lenovo LA3 AI in tehnologijo Lenovo Smart Power 3.0 omogoča funkcije, kot je Smart Meeting za optimizacijo računalnika med konferenčnimi klici.

ThinkCentre Neo Ultra in ThinkBook 14 bosta na voljo v drugem četrtletju leta 2024 z začetnima cenama 1.500 oziroma 2.200 ameriških dolarjev, medtem ko bo ThinkCentre Neo 50a 27 AiO na voljo v prvem četrtletju leta 2024 in se bo prodajal za najmanj 900 dolarjev.